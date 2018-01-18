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Представлен смартфон Meizu M6s, вобравший в себя множество новых для компании решений
13:40 17.01.2018 |
Компания Meizu только что представила смартфон M6s. Несмотря на позиционирование, а аппарат стоит всего 155 долларов за младшую версию, это достаточно знаковое для Meizu устройство.
Во-первых, это первый полноэкранный смартфон компании. Во-вторых, это первый смартфон Meizu, лишённый кнопки mBack, с момента появления этой самой кнопки.
Мы уже видели полноэкранные модели Huawei, у которых кнопка под экраном была сохранена. Возможно, Meizu стоило поступить так же, ведь многие любят аппараты этого бренда в том числе и благодаря удобству этого органа управления. Правда, вместо физической кнопки создали виртуальную под названием Super mBack, которая поддерживает все привычные жесты. Сканер отпечатков пальцев при этом переехал на боковую грань, как у моделей Sony ранее.
Как бы там ни было, в-третьих, это первый за несколько лет смартфон Meizu, основанный на платформе Exynos. Ну и, в-четвёртых, эта самая платформа если и не была разработана специально для Meizu, то по крайней мере ранее нигде не встречалась, даже в смартфонах самой Samsung.
Итак, новинка получила дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей. В основе аппарата лежит SoC Exynos 7872. В её конфигурацию входят два процессорных ядра Cortex-A73, четыре Cortex-A53 и GPU Mali-G71 MP3. Однокристальная система выпускается по 14-нанометровой технологии, так что должна быть достаточно энергоэффективной.
Оперативной памяти в устройстве 3 ГБ, а флэш-памяти - 32 либо 64 ГБ. Камера имеет разрешение 16 Мп. Вероятно, это какой-то новый для Meizu модуль (произведён Samsung). Максимальная диафрагма составляет F/2.0. Фронтальная основана на восьмимегапиксельном датчике. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 3000 мА·ч и поддерживает технологию быстрой зарядки. Также можно отметить наличие порта USB-C и металлический корпус. Кроме того, Meizu представила технологию One Mind, которая должна отвечать за оптимизацию производительности и энергопотребления.
Новинка поступит в продажу 19 января. Доступно четыре цвета: чёрный, серебристый, золотой и синий. Стоимость составляет 155 либо 185 долларов в зависимости от объёма памяти.
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