Финансовые новости
- |
- 17.01.18
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Аккумуляторы Samsung обеспечат запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки
09:53 17.01.2018 |
Компания Samsung SDI на открывшемся в Детройте ежегодном Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) рассказала о достижениях в разработке передовых аккумуляторов для электрических и гибридных транспортных средств.
В частности, представлены элементы батарей ёмкостью 37, 50, 60 и 94 А·ч. Утверждается, что аккумуляторные блоки на их основе смогут обеспечивать запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки.
Кроме того, представлены изделия типа Low Height Cell. У этих ячеек высота уменьшена более чем на 20 % по сравнению с традиционными элементами батарей. Таким образом, разработчики электрокаров получат больше свободы при проектировании новых моделей.
В Samsung SDI также ведутся исследования в сфере твердотельных батарей. По сравнению с обычными литий-ионными изделиями они смогут запасать больше энергии, а также обеспечат более высокий уровень безопасности.
Наконец, компания говорит о перспективах внедрения инновационной технологии изготовления батарей на основе «графеновых шариков». Этот уникальный материал позволяет повысить производительность аккумуляторов на 45 % и увеличить скорость зарядки в пять раз по сравнению со стандартными литий-ионными батареями.
Теоретически для полной зарядки батареи, созданной на базе «графеновых шариков», требуется всего 12 минут. Кроме того, батарея способна стабильно работать при температуре до 60 градусов Цельсия, что особенно важно для использования в электрокарах. Кстати, «графеновые шарики» подходят для применения в качестве защитного слоя катодных материалов в литий-ионных батареях, что обеспечивает повышение мощности, стабильную температуру и сокращение времени зарядки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шесть выстрелов в балканское перемирие: кому выгодна смерть Оливера Ивановича
ТОП-НОВОСТИ
|Передача ПХГ в МГУ оттолкнет иностранных партнеров - Коболев
|Мир не любой ценой. Почему украинцы не устали от войны на Донбассе
|Как Украина превратила советское ракетное старье в страшное оружие
|НБУ 16 января удержал курс доллара на межбанке крупной распродажей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Meizu M6s, вобравший в себя множество новых для компании решений
|Аккумуляторы Samsung обеспечат запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки
|Шестиместный вседорожник Nissan получил семь экранов
|Компания Infiniti продемонстрировала дизайн будущих моделей
|Lexus представил суперроскошный внедорожник
|Средняя стоимость эксплуатации электромобиля в США составляет около $500 в год
Это интересно
|Tag Heuer выпустил недорогие умные Android-часы за $1200
|General Motors показалинтерьер беспилотника без руля и педалей
|Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси