Аккумуляторы Samsung обеспечат запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки

Компания Samsung SDI на открывшемся в Детройте ежегодном Североамериканском международном автосалоне (NAIAS) рассказала о достижениях в разработке передовых аккумуляторов для электрических и гибридных транспортных средств.

В частности, представлены элементы батарей ёмкостью 37, 50, 60 и 94 А·ч. Утверждается, что аккумуляторные блоки на их основе смогут обеспечивать запас хода до 600 км после 20-минутной зарядки.

Кроме того, представлены изделия типа Low Height Cell. У этих ячеек высота уменьшена более чем на 20 % по сравнению с традиционными элементами батарей. Таким образом, разработчики электрокаров получат больше свободы при проектировании новых моделей.

В Samsung SDI также ведутся исследования в сфере твердотельных батарей. По сравнению с обычными литий-ионными изделиями они смогут запасать больше энергии, а также обеспечат более высокий уровень безопасности.

Наконец, компания говорит о перспективах внедрения инновационной технологии изготовления батарей на основе «графеновых шариков». Этот уникальный материал позволяет повысить производительность аккумуляторов на 45 % и увеличить скорость зарядки в пять раз по сравнению со стандартными литий-ионными батареями.

Теоретически для полной зарядки батареи, созданной на базе «графеновых шариков», требуется всего 12 минут. Кроме того, батарея способна стабильно работать при температуре до 60 градусов Цельсия, что особенно важно для использования в электрокарах. Кстати, «графеновые шарики» подходят для применения в качестве защитного слоя катодных материалов в литий-ионных батареях, что обеспечивает повышение мощности, стабильную температуру и сокращение времени зарядки.