Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование

В четверг, 11 января, Microsoft и Open Whisper Systems (разработчик приложения Signal) объявили о сотрудничестве с целью реализовать в Skype сквозное шифрование. Новая функция, получившая название Skype Private Conversations, уже появилась в сборках Skype для инсайдерского тестирования.

Private Conversations предназначена для шифрования голосовых звонков и текстовых сообщений. Все пересылаемые в чате Skype изображения, аудио- и видео-файлы также будут шифроваться. Шифрование осуществляется с помощью протокола Signal с открытым исходным кодом. Этот же протокол используется в Facebook для WhatsApp и Facebook Messenger, а также в Allo от Google. Кроме того, версия протокола используется в мобильном мессенджере Signal, популярном среди диссидентов, информаторов и политических активистов.

Протестировать новую функцию можно уже сейчас, установив версию Skype Insider 8.13.76.8 для Android, iOS, Linux, Mac и Windows. Для того чтобы шифровать голосовые звонки, текстовые сообщения и пересылаемые файлы, у собеседника также должен быть установлен Skype Insider. В настоящее время функция не позволяет шифровать видеозвонки и групповые чаты.