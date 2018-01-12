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Microsoft и Signal реализуют в Skype сквозное шифрование
13:40 12.01.2018 |
В четверг, 11 января, Microsoft и Open Whisper Systems (разработчик приложения Signal) объявили о сотрудничестве с целью реализовать в Skype сквозное шифрование. Новая функция, получившая название Skype Private Conversations, уже появилась в сборках Skype для инсайдерского тестирования.
Private Conversations предназначена для шифрования голосовых звонков и текстовых сообщений. Все пересылаемые в чате Skype изображения, аудио- и видео-файлы также будут шифроваться. Шифрование осуществляется с помощью протокола Signal с открытым исходным кодом. Этот же протокол используется в Facebook для WhatsApp и Facebook Messenger, а также в Allo от Google. Кроме того, версия протокола используется в мобильном мессенджере Signal, популярном среди диссидентов, информаторов и политических активистов.
Протестировать новую функцию можно уже сейчас, установив версию Skype Insider 8.13.76.8 для Android, iOS, Linux, Mac и Windows. Для того чтобы шифровать голосовые звонки, текстовые сообщения и пересылаемые файлы, у собеседника также должен быть установлен Skype Insider. В настоящее время функция не позволяет шифровать видеозвонки и групповые чаты.
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