Финансовые новости
- |
- 12.01.18
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
08:43 12.01.2018 |
В конце прошлого года в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) появилось упоминание гарнитуры виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo, которая проходит под модельным номером Lenovo VR-1541F.
Как и ожидалось, гарнитура была представлена компанией Lenovo на проходящей в эти дни выставке CES 2018. Эта гарнитура виртуальной реальности будет поддерживать платформу Google Daydream. Для использования гарнитуры вам не понадобится ни смартфон, ни подключенный к ней компьютер. Все необходимое находится внутри корпуса Lenovo Mirage Solo.
Lenovo Mirage Solo оснащена дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей с углом обзора 110°, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Пользователи смогут использовать карты памяти microSD, а аккумулятора емкостью 4000 мА•ч должно хватать примерно на 7 часов использования. В оснащение входят два микрофона, разъем 3,5 мм и пульт дистанционного управления.
Это первая гарнитура, в которой реализована технология Google Worldsense, служащая для усиления эффекта погружения в виртуальный мир. Пользователи смогут перемещаться в виртуальном пространстве, а для отслеживания этих перемещений не нужно будет использовать дополнительные датчики движения. Но для начала придется дождаться появления совместимого ПО.
Цена шлема не должна превысить 400 долларов, а его появление на рынке ожидается во втором квартале 2018.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путин паясничает с украинскими кораблями
Кремлю придется опять поскрипеть, отказавшись от проекта "Путин-миротворец" и возвратиться к проверенной конструкции "Путин - ниспровергатель Запада", как бы убого ни было натягивать эти ржавые латы на выживающего из ума заведующего дрезденским домом культуры.
ТОП-НОВОСТИ
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|НБУ продолдает продажу доллара на межбанке в режиме наилучшего курса
|Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни, а не собственной криптовалюты
|Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense
|На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
|Американский производитель вертолетов Bell Helicopter представил концепт летающего такси
|В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже
|CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик
|Неизвестная китайская фирма построила электрокар с запасом хода 700 километров
Это интересно
|CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
|7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы
|AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
|Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
|Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку
|Kodak объявил о выпуске собственной криптовалюты, акции компании взлетели на 120%
|Минфин США: преступники предпочитают доллары, а не криптовалюты