Представлена Lenovo Mirage Solo — первая гарнитура VR с поддержкой Google Worldsense

В конце прошлого года в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) появилось упоминание гарнитуры виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo, которая проходит под модельным номером Lenovo VR-1541F.

Как и ожидалось, гарнитура была представлена компанией Lenovo на проходящей в эти дни выставке CES 2018. Эта гарнитура виртуальной реальности будет поддерживать платформу Google Daydream. Для использования гарнитуры вам не понадобится ни смартфон, ни подключенный к ней компьютер. Все необходимое находится внутри корпуса Lenovo Mirage Solo.





Lenovo Mirage Solo оснащена дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей с углом обзора 110°, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Пользователи смогут использовать карты памяти microSD, а аккумулятора емкостью 4000 мА•ч должно хватать примерно на 7 часов использования. В оснащение входят два микрофона, разъем 3,5 мм и пульт дистанционного управления.





Это первая гарнитура, в которой реализована технология Google Worldsense, служащая для усиления эффекта погружения в виртуальный мир. Пользователи смогут перемещаться в виртуальном пространстве, а для отслеживания этих перемещений не нужно будет использовать дополнительные датчики движения. Но для начала придется дождаться появления совместимого ПО.

Цена шлема не должна превысить 400 долларов, а его появление на рынке ожидается во втором квартале 2018.



