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На CES 2018 показали обновленного секс-робота Гармонию
20:13 11.01.2018 |
Компания Abyss Creations на технологичной выставке CES 2018 продемонстрировала своего обновленного секс-робота из серии RealDoll по имени Гармония. Она стала модульной, всего за минуту ей можно сменить парик и лицо по желанию клиента. На презентации личину Гармонии заменили на блондинку Солану. В специальном приложении можно поменять настройки личности робота и сохранить отдельный профиль.
Предполагается, что роботы получат до 18 разных типов личностей: от стеснительной девушки до чувственной женщины. Под искусственной кожей робота скрывается роботизированный скелет, механические челюсти, пара микрофонов. Разработчики из Abyss Creations планируют создать 30 непохожих друг на друга лиц, различные типы тела, а также настраиваемые размеры груди и прочие кастомные половые признаки.
В будущем разработчики планируют оснастить секс-роботов акселерометрами и датчиками. Они позволят машинам реагировать на прикосновения, частично двигаться.
Первая версия роботизированной головы должна была выйти в конце 2017 года, однако разработка затянулась, у создателей возникли идеи по персонализации роботов. Солана и Гармония поступят в продажу до конца этого месяца по цене от $8000 до $10 000.
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