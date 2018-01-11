В США заподозрили смартфоны Huawei Mate 10 в шпионаже

Инициативная группа законодателей заподозрила китайские смартфоны Huawei Mate 10 в возможности вести слежку за пользователями, сообщает издание The Wall Street Journal. Группа направила письмо в Федеральную комиссию по связи США, в котором выразила опасения в том, что Huawei якобы сотрудничает с некоей телекомпанией и китайскими спецслужбами, а также обвинила китайского производителя в игнорировании прав на интеллектуальную собственность.

В этой связи один из крупнейших американских операторов мобильной связи AT&T отказался от продаж смартфонов Huawei Mate 10. По информации различных СМИ, сделка сорвалась из-за давления комиссии по связи США. Как намекнули авторы письма, сделка с AT&T может упрочить позиции Huawei на рынке США и в конечном счете открыть возможность использования смартфонов компании американскими чиновниками.

Американские законодатели и ранее озвучивали подобные обвинения. К примеру, в отчете 2012 году комитета Палаты представителей по разведке от 2012 года указывается, что две китайские компании, в том числе Huawei, представляют угрозу нацинальной безопасности США. В свою очередь, руководство Huawei неоднократно категорически опровергало обвинения подобного характера.

Компания Huawei специализируется на производстве различного сетевого оборудования, мобильных телефонов, терминалов и программного обеспечения. Является третьим по величине производителем смартфонов после Apple и Samsung.