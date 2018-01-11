CES 2018: Razer HyperFlux — система беспроводной передачи энергии на мышь через коврик

Компания Razer представила на выставке CES 2018 новую технологию беспроводной передачи энергии - систему HyperFlux Wireless Power Technology.

Идея заключается в том, чтобы обеспечить питание беспроводной мыши через её коврик. Посредством HyperFlux создаётся магнитное поле, благодаря чему манипулятор постоянно получает необходимую для работы энергию. Такое решение позволяет отказаться от применения батареи в мыши и, следовательно, снизить вес манипулятора.

Первыми продуктами с поддержкой представленной технологии стали мышь Razer Mamba HyperFlux и коврик Razer Firefly HyperFlux. Беспроводной манипулятор оснащён оптическим сенсором Razer 5G с разрешающей способностью до 16 000 DPI (точек на дюйм) и механическими переключателями Razer Mechanical Mouse Switches. Предусмотрена фирменная подсветка Razer Chroma с поддержкой 16,8 млн оттенков. Устройство наделено девятью программируемыми кнопками Hyperesponse и колесом прокрутки «игрового класса». Имеется возможность использования мыши в проводном режиме.

Что касается коврика Razer Firefly HyperFlux, то он также располагает подсветкой Razer Chroma. Изделие имеет две различные игровые поверхности с износостойким покрытием - для возможности выбора предпочитаемого уровня скольжения мыши в игре. Одна сторона обеспечивает плавность быстрых перемещений манипулятора, а другая - гарантирует сверхточное позиционирование курсора и тактильную обратную связь с текстурированной поверхностью. Размеры коврика - 355 × 282,5 мм.

Комплект поступит в продажу в первом квартале по ориентировочной цене 250 долларов США.