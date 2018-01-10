CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее

Спекуляции на тему того, кто первым выпустит смартфон со сканером отпечатков пальцев в дисплее - Samsung или Apple, начались больше года назад. Однако ни один из двух брендов так и не решился на подобную премьеру. В итоге, формально их опередила китайская Vivo. Почему формально? Потому что презентацию, состоявшуюся в рамках выставки CES 2018, трудно назвать анонсом в привычном понимании.





Производитель не озвучил ни характеристик телефона, ни даже его названия, не говоря уже о цене и сроках начала продаж. Речь шла скорее о демонстрации рабочего прототипа: мол, технология у нас есть, и она пригодна для эксплуатации, но на этом пока всё. Соответственно, вся сообщённая журналистам информация касалась преимущественно только возможностей нового поколения дактилоскопических сенсоров разработки Synaptics. О самом же аппарате известно лишь то, что он оборудован 6-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 18:9 и по дизайну похож на OnePlus 5T. Впрочем, в последнем наблюдении нет ничего странного, ведь основателем обоих брендов является китайский концерн BBK Electronics.

Сканер отпечатков пальцев располагается за OLED-панелью и считывает биометрические данные через промежутки между пикселями матрицы. Время срабатывания сенсора пока очень велико - 0,6-0,7 секунды, что как минимум в два раза дольше, чем реакция многих современных датчиков в кнопке «Домой» или на тыльной панели устройства. Зато, как утверждает Vivo, точность распознавания на высоте - лишь одна ошибка на 50 000 попыток.

Предполагается, что полноценная официальная премьера первого смартфона Vivo с интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев состоится на выставке MWC 2018. Там же ожидается и анонс Samsung Galaxy S9/S9+, но южнокорейские флагманы снова не получат инновационный биометрический датчик. По крайней мере, все последние слухи подтверждают это.