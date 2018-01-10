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Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку
12:02 10.01.2018 |
Каждый год в мире происходит несколько огромных выставок потребительской электроники и техники. Одна из самых крупных - январская Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, куда и отправились в этом году многие украинские стартапы.
В прошлом году на крупных выставках в Барселоне и в Берлине бросалось в глаза отсутствие украинских компаний. Складывалось впечатление, что Украина или игнорирует подобные мероприятия, или просто не имеет компаний, которые могли бы ее представить.
Тем не менее, есть и успехи
Лас-Вегас - это приятное исключение. Уже второй год подряд Украина организовывает в этом городе отдельный технологический павильон, в котором представлены многие украинские стартапы.Десять украинских стартапов, которые поехали на выставку, были выбраны в ходе конкурса UVCA и американского инвестфонда Western NIS Enterprise Fund. Они покроют стартапам расходы на поездку и аренду мест на выставке, цены на которые стартуют с $2500.
UVCA предоставила список украинских стартапов, которых они поддержали:
- Senstone - кулон, на пересечении искусственного интеллекта и моды. Он позволяет переводить голосовые заметки в текст, сортировать, осуществлять быстрый поиск по ключевым словам, теме, дате и месту, где вы были, когда делали заметки.
- EIT - рюкзак с цифровым LED дисплеем, который позволяет транслировать любые изображения с вашего смартфона "на ходу";
- Kidslox - родительский контроль с мобильных телефонов и планшетов;
- Univrsee - платформа с местом для публикации, распространения и проверки контента VR.
- Kray Technologies - дроны с собственным ПО, которые позволяют значительно повысить эффективность аграрного хозяйства;
- Kwambio - онлайн-платформа 3D-печати;
- MMone - VR кресло для погружения в виртуальную реальность на 360°;
- PassivDom - первый автономный умный дом в мире;
- Agrieye - комплексное технологическое решение для агросектора для повышения урожая;
- LaMetric - умные настольные часы для дома и офиса;
- Discoperi - устройство, которое спасает жизни, помогая водителям избежать потенциальных аварий на дороге.
Кто поехал еще?
Часть украинских стартапов приехали на выставку самостоятельно. Некоторые из них хорошо известны и ездили в Лас-Вегас прошлом году. Среди них:
- Cardiomo - устройство для анализа работы сердца на основе искусственного интеллекта;
- Cubomania - занимается производством интерактивных развивающих детских кубиков, которые позволяют в игровой и увлекательно-обучающей форме развивать личность ребенка;
- SolarGaps - "умные" жалюзи, позволяющие преобразовывать солнечную энергию. Управлять ими можно с помощью смартфона. При этом жалюзи автоматически настраивают угол панелей таким образом, чтобы в разное время суток работать максимально эффективно;
- Hushme - гарнитура для смартфонов, которая сделает разговоры по телефону неслышными для окружающих;
- CloviTek - разрабатывает беспроводное аппаратное устройство, которое передает аудио с телевизора на мобильный гаджет с использованием технологий передачи данных по беспроводной локальной сети (WLAN) для потоковой передачи звука;
- ARTKB - разрабатывает хардверные продукты полного цикла, от идеи до массового производства, до дизайна до сертификации и логистики в любую точку мира;
- Airmetaldetectors - гаджет, превращающий любой мобильный телефон в профессиональный металлоискатель для поиска золота и кладов.
Перспективы хорошие
По словам исполнительного директора ассоциации венчурного капитала UVCA Ольги Афанасьевой, в этом году участников от Украины будет около двадцати, что более чем в два раза больше, чем в 2017 году.
Как добавляет CEO инвестфонда Digital Future Алексей Витченко, украинские стартапы в этом году представляют самые разнообразные отрасли от молодежных интерактивных рюкзаков, вплоть до систем, нацеленных сделать наши дороги безопаснее.
"Я принимал участие в отборе победителей конкурса UVCA Challenge: CES-Edition, и могу сказать, что страну представят технологии, которые имеют большой потенциал завоевать популярность на глобальных рынках", - рассказал он.
То, что украинские стартапы не останутся без инвестиций подтверждает и исполнительный директор UVCA.
"В 2017 году 7 из 8 стартапов привлекли инвестиции (после выставки- Авт.). Мы ожидаем, что наши 10 победителей смогут привлечь средства и в этом году", - отмечает Ольга Афанасьева. В этот раз внимание на павильон украинских разработчиков обратили и украинские власти. Сегодня на открытии выставки должен выступить министр финансов Украины Александр Данилюк.
ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ
Впервые CES состоялась в 1967 году, в Нью-Йорке. Она стала площадкой для новаторов, компаний, технологий, продуктов и предпринимателей со всего мира. В последние годы на ней представлены сотни стартапов в сфере технологии виртуальной реальности, умного дома, 3D печати, беспилотных транспортных средств, робототехники, носимой электроники, технологий здоровья и фитнеса и многих других. В 2017 году площадь экспозиций выставки составила 241500 кв. м (около 32 футбольных полей). На нее приехало 3800 участников и зарегистрировалось более 175000 посетителей из 150 стран. В этом году выставка обещает быть не менее масштабной.
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