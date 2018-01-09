CES 2018: SanDisk показала самую маленькую 1-Тбайт флешку

В рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES 2018 компания SanDisk продемонстрировала прототип самого маленького в мире терабайтного флеш-накопителя в формате брелока. В продажу новинка пока не поступит - появление её коммерческого образца ожидается лишь в конце текущего или начале следующего года. Стоимость продукта не названа, но не следует ожидать, что он будет дешёвым.

Какие габариты имеет устройство, тоже точно не известно, но их можно представить, сопоставив с размерами клавиш ноутбука на приведённом выше фото. Из характеристик известно лишь то, что накопитель вмещает 1 Тбайт данных и оборудован разъёмом USB Type-C.

Для тех, кто не хочет ждать выхода самой маленькой терабайтной флешки, SanDisk представила обновлённую серию ультракомпактных USB-накопителей объёмом от 16 до 256 Гбайт. Модели относятся к серии Ultra Fit, оснащены интерфейсом USB 3.1 и обеспечивают скорость чтения до 130 Мбайт/с, а также скорость записи, в 15 раз превышающую этот показатель у флешек стандарта USB 2.0.

Устройства предлагаются по ценам от $22 до $150 в зависимости от ёмкости и поставляются с программным обеспечением RescuePRO Deluxe для восстановления случайно удалённых данных.