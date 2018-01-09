CES 2018: обновлённый шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro и адаптер Vive Wireless

Выставка электроники CES 2018 для компании HTC обещает стать рекламной площадкой для инновационных решений в области виртуальной реальности. Тайваньский производитель прочно обосновался в VR-сегменте, занимая там лидирующую позицию, благодаря шлему виртуальной реальности Vive. Отсюда и стремление HTC как можно активнее развивать данное направление, устраняя выявленные недочёты и постепенно совершенствуя техническую часть фирменной VR-гарнитуры. А вот ожидать от разработчиков из HTC по-настоящему интересных и конкурентоспособных мобильных новинок на мероприятии в Лас-Вегасе не стоит. На фоне успешных продаж VR-гаджетов ответственное за выпуск смартфонов подразделение находится в крайне бедственном положении, о чём свидетельствует финансовый итог 2017 года с самым низким за 13 лет показателем выручки.

HTC, развернув свои стенды в рамках CES 2018, преподнесла сразу два приятных сюрприза. Ими стали обновлённая версия шлема Vive, получившая название Vivo Pro, а также адаптер Vive Wireless. Гарнитура виртуальной HTC Vive Pro представляет собой усовершенствованную версию хорошо знакомого шлема HTC Vive, который был доработан производителем по трём основным направлениям.

Так, модель HTC Vive Pro обзавелась сразу двумя камерами, вмонтированными в переднюю часть корпуса устройства. Их целевое предназначение - расширение возможностей разработчиков контента. Не исключено, что речь идёт о внедрении элементов дополненной реальности и функции быстрого переключения с виртуального пространства на естественное окружение за счёт нативных камер. Кроме того, VR-система теперь комплектуется штатными наушниками накладного типа, встроенными в конструкцию, и двумя микрофонами с активным шумоподавлением.

Создатели HTC Vive Pro тщательнее подошли и к вопросу распределения нагрузки на голове пользователя. Для этого ими был подкорректирован баланс устройства, изменения в котором направлены на повышение уровня комфорта при длительной эксплуатации гаджета. Модернизация не обошла стороной и ключевой аспект VR-гарнитуры - её OLED-дисплеи, разрешение которых повысилось с прежних 2160 × 1200 пикселей до 2880 × 1600 точек.





«Многие улучшения будут замечены не сразу, однако все они сделают впечатление от использования гарнитуры ещё ярче и приятнее», - заверяют представители HTC.

Сроки релиза и стоимость шлема виртуальной реальности HTC Vive Pro остались без огласки со стороны официальных лиц.

«Vive Pro не призван заменить или вытеснить существующий Vive. Оба гаджета будут доступны для приобретения в течение всего 2018 года», - обещают нам разработчики.

Вместе с HTC Vive Pro состоялся дебют и аксессуара Vive Wireless Adapter, задачей которого станет обеспечение беспроводного соединения с ПК шлемом Vive и Vivo Pro. Отбросить в сторону кабели, мешающие полноценному погружению в безграничные цифровые миры, удастся за счёт технологии Intel WiGig. Соединение на частотном диапазоне в 60 ГГц позволяет добиться приемлемого уровня быстродействия и свести к минимуму время реакции на то или иное действие.

Мировые продажи адаптера Vive Wireless начнутся ориентировочно в III квартале 2018 года.