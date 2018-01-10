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AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
13:45 10.01.2018 |
Несмотря на то, что массовое внедрение сотовых сетей пятого поколения должно начаться примерно в 2020 году, некоторые игроки рынка решили начать пораньше.
Американский оператор AT&T заявил о том, что собирается стать первой компанией в США, которая предоставит потребителям сети 5G до конца текущего года.
Компания говорит о том, что все необходимые стандарты были утверждены ещё в прошлом году, так что теперь у AT&T есть возможность заняться постройкой сетей нового поколения.
Оператор считает, что сети 5G изменят то, как мы живём, работаем и развлекаемся. Однако тут стоит вспомнить, что даже в рамках сетей текущего поколения можно добиться скоростей передачи данных свыше 1 Гбит/с, чего более чем достаточно для обычных пользователей. Другой вопрос, что средняя скорость передачи данных в мобильных сетях по миру составляет всего 20 Мбит/с, так что, вполне возможно, именно сети 5G помогут достичь скоростей, возможных для сетей 4G, как бы странно это ни звучало. Как бы там ни было, сама AT&T в пресс-релизе упоминает виртуальную реальность, видео 4K и подключённые автомобили, как направления, которые получат наибольший эффект от перехода на стандарты 5G.
Не лишим будет вспомнить, что на данный момент на рынке не существует однокристальных систем с модемами 5G. Такие модемы уже есть у Qualcomm и Intel, но готовых платформ с ними на рынке нет. Та же Snapdragon 845 получила модем Snapdragon X20 LTE.
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