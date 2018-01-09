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Samsung The Wall — первый в мире 146-дюймовый модульный телевизор MicroLED
09:58 09.01.2018 |
Компания Samsung Electronics представила телевизор The Wall, который она называет первым в мире 146-дюймовым модульным телевизором на основе панелей MicroLED.
Технология MicroLED радикально меняет конструкцию экрана. Она устраняет потребность в подсветке и фильтрах, которые необходимы в случае жидкокристаллических панелей. Экран характеризуется высокой энергетической эффективностью и длительным сроком службы. Он состоит из неорганических светодиодов «микрометрового масштаба».
Модульная конструкция позволяет наращивать размеры и разрешение, выбирать соотношение сторон и форму экрана.
Как скоро технология MicroLED найдет применение в серийных телевизорах, производитель не говорит.
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