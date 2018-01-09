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CES 2018: скручивающийся OLED-дисплей LG размером 65 дюймов
07:53 09.01.2018 |
Посетители выставки электроники Consumer Electronics Show (CES) 2018 смогут увидеть уникальную разработку LG Display - большой экран, обладающий способностью к деформации.
Панель выполнена по технологии органических светодиодов (OLED). Она имеет внушительный размер - 65 дюймов по диагонали. При этом дисплей можно в буквальном смысле скрутить в трубку.
Других технических деталей пока, к сожалению, немного. Известно лишь, что экран обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К.
В перспективе на основе подобных дисплеев могут производиться телевизоры нового поколения, которые смогут скрываться в интерьере помещений, убираясь, скажем, в небольшую нишу в стене.
Отметим, что к выставке CES 2018 компания LG также приурочила анонс первого в мире 88-дюймового дисплея формата 8K на базе технологии OLED. Это устройство обладает разрешением 7680 × 4320, что в 16 больше по сравнению с 1080p Full HD и вчетверо больше 4K UHD.
О сроках коммерциализации продемонстрированных разработок ничего не сообщается.
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