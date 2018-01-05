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Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения
12:36 05.01.2018 |
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 6 второго поколения, функционирующий под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.
Аппарат оснащён дисплеем размером 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD.
В качестве «мозгового» центра применён процессор Qualcomm Snapdragon 630, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 508 и сотовый модем X12 LTE. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт.
Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-модулем вместимостью 32 и 64 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD ёмкостью до 128 Гбайт.
Оснащение включает 16-мегапиксельную основную камеру и фронтальную камеру на основе 8-мегапиксельного сенсора. В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.
В продажу смартфон Nokia 6 второго поколения поступит уже 10 января. Цена версии с накопителем вместимостью 32 Гбайт составит около 230 долларов США, с флеш-модулем объёмом 64 Гбайт - 245 долларов.
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