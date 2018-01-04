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Bloomberg: Google в 2016 году увела в офшоры 16 млрд евро
10:56 04.01.2018 |
Американская транснациональная корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 млрд евро (19,2 млрд долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов. Об этом во вторник, 2 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, переданные компанией в Нидерландскую торговую палату.
"Двойной ирландский сэндвич"
Чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли Google использует две схемы, получившие неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".
Речь идет о том, что корпорация через ирландскую "дочку" переводит свои доходы на счет фирмы-"почтового ящика" в Нидерландах. Оттуда средства поступают в одну офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.
Как отмечает Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.
"Райские досье"
В ноябре 2017 года Международный консорциум журналистских расследований вскрыл новые схемы уклонения от уплаты налогов в результате утечки документов компании Appleby с Бермудских островов - одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах, корпоративным управлением и финансами.
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