LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей

На сайте компании LG Electronics опубликовано сообщение о заключении соглашения о партнерстве с компанией Here Technologies, работающей в сфере цифровой картографии. Партнеры намерены вместе разрабатывать «телематические решения следующего поколения» для самоуправляемых автомобилей.

Говоря более точно, в этих решениях будут объединены разработки LG в области технологий связи и высокоточные карты и сервисы позиционирования, доступные на платформе Here Open Location Platform. Партнеры рассчитывают снабдить автопроизводителей «надежным и защищенным центром передачи данных для машин с высокой степенью автоматизации и самоуправляемых машин».

Напомним, ранее принадлежавший Nokia сервис Here был продан компаниям Audi AG, BMW Group и Daimler AG за 2,8 млрд евро в 2015 году. Консорциум сохранил профиль сервиса, работающего теперь как самостоятельная компания Here Technologies.