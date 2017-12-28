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LG и Here будут вместе разрабатывать решения для самоуправляемых автомобилей
11:11 28.12.2017 |
На сайте компании LG Electronics опубликовано сообщение о заключении соглашения о партнерстве с компанией Here Technologies, работающей в сфере цифровой картографии. Партнеры намерены вместе разрабатывать «телематические решения следующего поколения» для самоуправляемых автомобилей.
Говоря более точно, в этих решениях будут объединены разработки LG в области технологий связи и высокоточные карты и сервисы позиционирования, доступные на платформе Here Open Location Platform. Партнеры рассчитывают снабдить автопроизводителей «надежным и защищенным центром передачи данных для машин с высокой степенью автоматизации и самоуправляемых машин».
Напомним, ранее принадлежавший Nokia сервис Here был продан компаниям Audi AG, BMW Group и Daimler AG за 2,8 млрд евро в 2015 году. Консорциум сохранил профиль сервиса, работающего теперь как самостоятельная компания Here Technologies.
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