5 технологий будущего, которые изменят жизнь уже в 2018

Гордон Томсон / управляющий директор Cisco по развитию цифровизации в регионе EMEAR

Общаясь с директорами по информационным технологиям, рассказываю им, какие потрясающие проекты можно реализовать с помощью инноваций.

Особенные надежды возлагаю на 2018 год, когда эффект, который произведут новые технологии, проявится с невиданной силой.

Уже 30 лет люди подключаются к сети, но сегодня этим никого не удивишь.

В 2018 году мы переходим на новый уровень связи. Теперь люди смогут еще более эффективно использовать свои данные, подключаясь к интеллектуальным помощникам и к любому облаку по своему выбору.

Итак, представляем пять тенденций в области высоких технологий, которые можно рассматривать как сферу наиболее перспективных инвестиций в 2018 году.

Данные начинают работать

Сейчас организации накапливают столько данных, сколько человеческий мозг не сможет обработать в течение всей жизни. Для анализа этой информации используются искусственный интеллект и машинное обучение. Цель этого процесса - помочь компаниям принимать более обоснованные решения.

Больницы следят, своевременно ли врачи и медсестры делают процедуры. Банки ищут и устраняют проблемы еще до звонков от клиентов. Музеи видят, какие экспонаты привлекают больше посетителей. В 2018 году появится множество примеров того, как человеческое воображение раздвигает границы возможного.

Новые принципы работы сетей

В течение 30 лет в работе сетей мало что менялось. Для ручного управления сетевой конфигурацией требовалась целая армия ИТ-персонала. В 2018 году грядут перемены. Мир переходит к целям и намерениям.

Представьте, что ваша сеть - это автомобиль. До сих пор кто-то должен был сидеть за рулем. Новая сеть, действующая на основе намерений, - это беспилотный автомобиль. Вы говорите, куда нужно попасть, и он едет сам.

Точно так же сеть сможет автоматически сконфигурировать устройства и установить подключения. Все это произойдет в течение миллисекунд, а не нескольких часов, которые требовались при ручном конфигурировании.

Автоматизация виртуальных помощников

Сегодня люди просят виртуальных помощников узнать погоду или показать на карте направление движения. В 2018 году виртуальные помощники настолько "поумнеют", что смогут предугадывать желания людей.

Представьте: вы входите в "умную" переговорную, рассчитанную на несколько человек. Связавшись с вашим телефоном, комната определит, что вы уже на месте. Оборудование для видеоконференций пообщается с вашим календарем и узнает, что встреча должна начаться через две минуты, и наберет нужный номер.

Комната также увидит, что вы один, и на несколько градусов повысит температуру воздуха, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Все это доступно автоматизированным помощникам. Все ваши приложения общаются друг с другом в фоновом режиме и совершают те или иные действия. Научная фантастика? Нет, уже реальность. В 2018 году она станет еще ближе.

Войти в любое облако

Речь уже идет не о подключении к облаку, а о размещении данных и приложений там, где они работают с большей отдачей, об их перемещении по желанию человека, не забывая, конечно, о полной безопасности.

В 2018 году люди смогут хранить данные в любом месте: в частном облаке, в публичных облаках Microsoft, Amazon, Google или во всех перечисленных. Чем больше - тем лучше, потому что данные будут эффективно защищены и структурированы, независимо от того, сколько облаков человек использует.

Информационная безопасность во всем

Заметьте, я не сказал "информационная безопасность для всего" или "информационная безопасность повсюду". Всего два слова, но они много значат.

В 2018 году люди смогут встраивать средства информационной безопасности во все, что делают. Они увидят, как действуют вещи и другие люди, смогут выявить закономерности и получать сообщения при каких-либо изменениях.

Представьте обычный день одного из сотрудников. Каждый день он проверяет почту и посещает определенные сайты. Вдруг он загружает файлы на сервер, которым не пользовался два года. Это может означать, что он собрался покинуть компанию. Мало того - еще и прихватить с собой данные компании.

Когда средства информационной безопасности встроены во все, система может быстро выявить отклонение, блокировать передачу файлов и послать руководителю сообщение. Таким образом можно предотвратить проблемы безопасности или, по крайней мере, быстрее на них отреагировать.

Короткое заключение

Упомянутые тренды взаимосвязаны. Цифровая эпоха откроет свои возможности тем компаниям, которые будут работать по всем пяти направлениям.