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HTC выпустит лампочку, которая может спасать жизни
12:42 27.12.2017 |
Компания HTC, которая известна как производитель смартфонов и гарнитуры виртуальной реальности Vive, в данный момент работает над неожиданным устройством для умного дома, которое может спасти вашу жизнь.
Используя технологии, которые были применены при разработке вышеупомянутой гарнитуры HTC Vive, компания создала лампочку освещения. Она подключается к обычному цоколю, но освещение не является основной задачей устройства.
Лампочка наделена функцией, которая позволяет зафиксировать, если человек упал в конкретном помещении, например, в ванной, где часто бывает скользко. Сенсоры фиксируют, если человек при этом остается без движения или не имеет возможности встать, чтобы набрать номер экстренной службы и вызвать помощь.
Если же вы засиделись на одному месте, лампочка может отправить вам сообщение через соответствующее приложение, в котором будет предложение встать и размяться.
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