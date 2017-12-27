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Разработчики портативной зарядной станции FingerPow собрали на Kickstarter в пять раз больше средств, чем планировали
20:57 26.12.2017 |
На Kickstarter успешно профинансирована портативная зарядная станция для мобильных устройств, которая получила название FingerPow. Разработчики собрали в пять раз больше средств, чем планировали.
FingerPow состоит из базовой станции емкостью 5 000 мА•ч, через которую заряжаются небольшие внешние аккумуляторы емкостью по 600 мА•ч. Базовая станция может использоваться как обычный портативный аккумулятор для зарядки мобильных устройств напрямую.
Интерес вызывают водонепроницаемые маленькие блоки, которые подключаются к смартфону при помощи магнитных креплений, предварительно вставленных в разъемы USB-C, Micro-USB или Lightning. Это позволяет не брать с собой из дома кабель для зарядки смартфона.
Один маленький блок может пополнить заряд аккумулятора смартфона iPhone 8 на 25% за полчаса. Входящие в комплект четыре блока позволят полностью зарядить смартфон.
Приобрести базовый комплект FingerPow на данной стадии можно за 29 долларов, продажи начнутся по цене 69 долларов в апреле 2018.
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