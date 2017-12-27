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В Японии проведены успешные испытания 5G-связи в движении
14:22 26.12.2017 |
Компании Huawei и NTT DoCoMo отрапортовали об очередном достижении в развитии технологий мобильной связи пятого поколения: осуществлены успешные эксплуатационные испытания 5G в движении.
Тесты проводились в Иокогаме в Японии. Данные передавались на аналогичный мобильному телефону абонентский терминал (UE), установленный на крыше автомобиля, который двигался на скорости свыше 20 км/ч.
В рамках испытаний был задействован миллиметровый диапазон 39 ГГц. Тестовая система состояла из одной базовой станции, установленной на здании Yokohama Media Tower, и UE-оборудования в тестовом транспортном средстве. В рамках испытаний была использована новая компактная антенна с фокусной линзой на базе метаматериалов c передовой технологией формирования луча.
Партнёры зафиксировали пропускную способность в нисходящем канале свыше 3 Гбит/с при использовании стационарного абонентского терминала на расстоянии 1,5 км и свыше 2 Гбит/с на расстоянии 1,8 км.
Проведённые испытания доказали эффективность технологий миллиметровых волн для предоставления целого спектра сервисов 5G. Подвижность при передаче данных на большие расстояния в этом диапазоне позволит реализовать в 5G возможность мобильного высокоскоростного широкополосного доступа.
«Передача данных на большие расстояния в миллиметровом диапазоне 39 ГГц позволит осуществить масштабное развёртывание сетей 5G. Это даёт начало новому этапу в развитии технологии миллиметровых волн в диапазоне 39 ГГц и обеспечивает сверхвысокую скорость передачи данных в сети 5G», - говорят участники испытаний.
В то же время нужно отметить, что широкая зона покрытия и производительность терминала при мобильности всё ещё остаются проблемой для технологии 5G. Большие потери при распространении миллиметровых волн ограничивают зону покрытия, и при использовании узконаправленного луча, необходимого для фокусировки мощности передачи, становится гораздо сложнее отследить мобильное устройство.
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