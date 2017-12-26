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Opera встроила в свой браузер защиту от майнеров
08:24 26.12.2017 |
Разработчик браузера Opera запустил бета-версию Opera 50, первого браузера с встроенным блокировщиком скрытых майнеров NoCoin. Эта функция предлагает защиту от встроенных скриптов для майнинга, которые используют процессор посетителя сайта, не получив согласия владельца.
«С включением NoCoin страницы, в которые встроены скрипты майнера, будут заблокированы таким же образом, как наши механизмы блокируют рекламу», - пояснили в компании.
Для включения NoCoin пользователям необходимо перейти к настройкам браузера. Его параметры находятся среди опций блокировщика рекламы. В бета-версии NoCoin будет включен по умолчанию.
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