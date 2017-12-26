Qualcomm намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин

12 декабря Qualcomm была включена список компаний, которые могут тестировать технологии беспилотного вождения на территории американского штата Калифорния.

Qualcomm не занимается разработкой самоуправляемых автомобилей, но поставляет различные оборудования для них. В частности, речь идет о микросхеме Qualcomm C-V2X 9150, которая позволяет автомобилям обмениваться информацией друг с другом и с городской инфраструктурой при помощи сетей 4G, а также 5G. Этими микросхемами должны начать оснащать автомобили уже в 2019 году.

Использование подобного оборудования должно привести к сниижению количества дорожно-транспортных происшествий, заторов и повышению общей безопаности на дорогах.

Вице-президент Qualcomm Накул Дуггал (Nakul Duggal) заявил, что компания намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин. Компания намеревается отправить тестовые автомобили в Мичиган, Китай, Германию, Италию и Японию, чтобы тестировать свои технологии в самых разных локациях и условиях.