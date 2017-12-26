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Qualcomm намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин
12:31 26.12.2017 |
12 декабря Qualcomm была включена список компаний, которые могут тестировать технологии беспилотного вождения на территории американского штата Калифорния.
Qualcomm не занимается разработкой самоуправляемых автомобилей, но поставляет различные оборудования для них. В частности, речь идет о микросхеме Qualcomm C-V2X 9150, которая позволяет автомобилям обмениваться информацией друг с другом и с городской инфраструктурой при помощи сетей 4G, а также 5G. Этими микросхемами должны начать оснащать автомобили уже в 2019 году.
Использование подобного оборудования должно привести к сниижению количества дорожно-транспортных происшествий, заторов и повышению общей безопаности на дорогах.
Вице-президент Qualcomm Накул Дуггал (Nakul Duggal) заявил, что компания намеревается стать ключевым игроком на рынке беспилотных машин. Компания намеревается отправить тестовые автомобили в Мичиган, Китай, Германию, Италию и Японию, чтобы тестировать свои технологии в самых разных локациях и условиях.
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