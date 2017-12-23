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Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
11:42 22.12.2017 |
Компания Facebook объявила о запуске новой функции безопасности, призванной помочь пользователям защититься от фишинговых электронных писем.
Когда социальная сеть Facebook фиксирует подозрительную активность или смену пароля, она уведомляет пользователей, отправив им электронное письмо с домена facebookmail.com. Киберпреступники часто рассылают фишинговые письма, содержащие вредоносные ссылки, под видом сообщений от Facebook.
Теперь пользователи могут проверить, действительно ли сообщение электронной почты в папке «Входящие» было отправлено Facebook. Для этого нужно выбрать «Настройки» -> «Безопасность и вход» -> «Просмотреть последние письма от Facebook». Таким образом можно увидеть последние электронные письма, в том числе связанные с безопасностью и входом, и если сообщение из почтового ящика отсутствует в списке, то оно, скорее всего, является подделкой.
«Если вы воспользовались этим инструментом и выявили, что полученное вами письмо является поддельным, мы рекомендуем сообщить об этом по адресу phish@facebook[.]com. Если ваша учетная запись была скомпрометирована фишерами, вы можете попытаться восстановить доступ к ней на странице facebook.com/hacked», - пояснил представитель Facebook Скотт Диккенс (Scott Dickens).
На момент написания новости данная функция доступна не для всех пользователей Facebook.
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