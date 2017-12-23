Финансовые новости
- |
- 23.12.17
- |
- 20:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
17:09 21.12.2017 |
Ресурс PhoneArena провел масштабное тестирование флагманов 2017 года и определил смартфон с самым выносливым аккумулятором. Этим гаджетом оказался Samsung Galaxy S8 Active, а второе место занял iPhone 8 Plus.
Тестирование проводилось с помощью специальной методики, которая должна предельно точно воссоздавать повседневное использование смартфона и, соответственно, отображать реальное энергопотребление устройства. Например, защищенный от ударов Galaxy S8 Active продержался почти 11 часов, а iPhone 8 Plus - 10 часов 35 минут.
Интересный момент: у S8 Active аккумулятор на 4000 мАч, а у смартфона Apple - всего 2691 мАч, но разница во времени работы лишь около тридцати минут. Как тут не вспомнить об оптимизации двух ОС.
В тесте на скорость зарядки худший результат у Apple, а на первом месте оказался Xiaomi Mi Mix 2.
По сравнению с флагманами 2016 года новые смартфоны оказались в среднем более выносливыми. Обозреватели объясняют это появлением энергоэффективного чипа Snapdragon 835, который позволил аппаратам умерить расход заряда.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ отсрочил на 2 года срок увеличения уставного капитала банков до 300 млн грн
|Гройсман высказался против открытия рынка земли
|Расчеты с Газпромом будут проведены в феврале-2018 после решения арбитража по транзиту - Коболев
|Нафтогаз по решению Стокгольмского арбитража не будет платить за поставленный "Газпромом" газ на НКТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора
Это интересно
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами
|В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+