Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями

Ресурс PhoneArena провел масштабное тестирование флагманов 2017 года и определил смартфон с самым выносливым аккумулятором. Этим гаджетом оказался Samsung Galaxy S8 Active, а второе место занял iPhone 8 Plus.

Тестирование проводилось с помощью специальной методики, которая должна предельно точно воссоздавать повседневное использование смартфона и, соответственно, отображать реальное энергопотребление устройства. Например, защищенный от ударов Galaxy S8 Active продержался почти 11 часов, а iPhone 8 Plus - 10 часов 35 минут.

Интересный момент: у S8 Active аккумулятор на 4000 мАч, а у смартфона Apple - всего 2691 мАч, но разница во времени работы лишь около тридцати минут. Как тут не вспомнить об оптимизации двух ОС.

В тесте на скорость зарядки худший результат у Apple, а на первом месте оказался Xiaomi Mi Mix 2.

По сравнению с флагманами 2016 года новые смартфоны оказались в среднем более выносливыми. Обозреватели объясняют это появлением энергоэффективного чипа Snapdragon 835, который позволил аппаратам умерить расход заряда.