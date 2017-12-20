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Facebook добавляет в социальную сеть новую функцию распознавания лиц на фото
15:37 20.12.2017 |
Технологии распознавания объектов на изображениях являются одним из самых перспективных направлений для некоторых компаний рынка IT. К примеру, Google работает над такими технологиями уже много лет, хотя не особо афиширует результаты.
Facebook ещё с 2010 года работала над технологиями распознавания лиц. В частности, при добавлении фотографии соответствующая функция подсказывала, кого из друзей на ней можно отметить. Конечно, если таковые там присутствуют.
Теперь же Facebook пошла ещё дальше. Компания заявила, что внедрила в социальную сеть функцию, которая обнаружит фотографии с вами, даже если вы на этих снимках не отмечены. При обнаружении подобных человеку придёт соответствующее оповещение. Facebook утверждает, что это поможет пользователям лучше контролировать свою личность в социальной сети. При этом стоит отметить, что в некоторых регионах из-за определённых законодательных норм эта функция работать не будет. К примеру, в Канаде и Европейском Союзе.
Новая функция в настройках объединена с ранней функцией подсказок, описанной выше. При желании их можно отключить.
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