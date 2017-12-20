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В Токийском университете открыт новый самовосстанавливающийся материал, который планируют использовать в смартфонах
11:07 20.12.2017 |
Пользвоатели современных смартфонов тратят огромное количество средств на замену экранов своих устройств, которые очень легко разбиваются при падении.
В течение последних лет ученые всех стран трудятся над технологиями, которые позволят экранам мобильных устройств самостоятельно восстанавливаться после получения повреждений.
В августе этого года Motorola получила патент на полимерный дисплей, который будет устранять царапины и трещины путем нагревания поврежденных участков. Также в этом году ученые Университетов Калифорнии и Колорадо создали материал, который может сращиваться после разрушения, а также растягиваться, увеличиваясь в размерах в 50 раз.
Свежая информация поступила из Токийского университета. Группа исследователей под руководством профессора Такудзо Аида (Takuzo Aida) открыла новый полимер, очень похожий на стекло, который также может самовосстанавливаться.
Обычно полимеры восстанавливаются при существенном нагреве, однако данный материал может менять свою структуру под воздействием тепла, которое генерируют руки человека. Новый материал получил название полиэфир-тиомочевина, он был открыт случайно студентом, который работал над веществом для склеивания полимеров.
Эксперты считают, что данный материал можно использовать вместо стеклянных покрытий экранов смартфонов в будущем, однако сроки коммерциализации технологии пока не сообщаются.
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