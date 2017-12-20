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В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
18:57 19.12.2017 |
Дактилоскопические датчики, совсем недавно пришедшие из дорогих смартфонов в модели массового сегмента, в будущем году уступят свое место 3D-сенсорам. Выпуск соответствующих моделей смартфонов планируют многие производители, включая Huawei, Xiaomi и Oppo.
Практически все основные производители решили отказаться от выпуска новых моделей с дактилоскопическими датчиками. Исключением является компания Vivo, которая решила продолжить выпуск таких моделей.
Учитывая, что не все производители смартфонов могут позволить себе оплатить разработку оригинальных компонентов, часть из них рассчитывает на появление типовых решений, которые можно будет быстро интегрировать в проекты.
В частности, ожидается, что типовые решения предложит компания Qualcomm, сотрудничающая по этой теме с Himax Technologies и Truly Opto-electronics. Более того, как утверждается, первые плоды сотрудничества уже есть и опробованы компаниями Oppo и Xiaomi. Выделила средства на разработку типовых решений и компания Largan Precision, выпускающая модули камер для Apple.
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