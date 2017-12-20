Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+

Сегодня компания Samsung представила долгожданные смартфоны Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018), которые получили уже ставший привычным дизайн, неплохие характеристики и цену, стартующую с отметки 499 евро. Старшая модель стоит в европейском регионе 599 евро.

Новинки оснащены фирменным экраном Samsung Infinity Display, который дебютировал в линейке Galaxy S8 в начале года. Диагналь дисплея Super AMOLED составляет 5,6 и 6 дюймов соответственно при разрешении 1080 х 2220 пикселей Новые смартфоны защищены от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями степени IP68.

Смартфоны ориентированы на поклонников сэлфи. Фронтальная камера имеет два датчика изображения разрешением 16 и 8 Мп, а диафрагма обоих объективов равна F/1,9. Основная камера с фазовым автофокусом и датчиком изображения разрешением 16 Мп получила объектив с диафрагмой F/1,7. Обе камеры должны позволить делать отличные снимки с размытием в условиях недостаточной освещенности. Под основной камерой находится дактилоскопический датчик. В плане дизайна задей панели Samsung Galaxy A8 очень похож на еще неанонсированный Galaxy S9.





Оба смартфона получили однокристальную систему Exynos 7885, 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Младшая доступна только с 4 ГБ ОЗУ, старшая также предлагается в версии с 6 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях можно установить карту памяти емкостью до 256 ГБ.

Емкость аккумуляторов составляет соответственно 3000 и 3500 мА•ч, как у нынешних флагманов линейки Galaxy S8. Поддерживается быстрая зарядка через разъем USB-C. Смартфоны получили модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

Несколько странным кажется использование операционной системы Android 7.1.1, но очевидно, что обновление до восьмой версии Android не заставит себя ждать.

Продажи начнутся в январе 2018.