Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 04:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
17:59 19.12.2017 |
Сегодня компания Samsung представила долгожданные смартфоны Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018), которые получили уже ставший привычным дизайн, неплохие характеристики и цену, стартующую с отметки 499 евро. Старшая модель стоит в европейском регионе 599 евро.
Новинки оснащены фирменным экраном Samsung Infinity Display, который дебютировал в линейке Galaxy S8 в начале года. Диагналь дисплея Super AMOLED составляет 5,6 и 6 дюймов соответственно при разрешении 1080 х 2220 пикселей Новые смартфоны защищены от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями степени IP68.
Смартфоны ориентированы на поклонников сэлфи. Фронтальная камера имеет два датчика изображения разрешением 16 и 8 Мп, а диафрагма обоих объективов равна F/1,9. Основная камера с фазовым автофокусом и датчиком изображения разрешением 16 Мп получила объектив с диафрагмой F/1,7. Обе камеры должны позволить делать отличные снимки с размытием в условиях недостаточной освещенности. Под основной камерой находится дактилоскопический датчик. В плане дизайна задей панели Samsung Galaxy A8 очень похож на еще неанонсированный Galaxy S9.
Оба смартфона получили однокристальную систему Exynos 7885, 32 или 64 ГБ флэш-памяти. Младшая доступна только с 4 ГБ ОЗУ, старшая также предлагается в версии с 6 ГБ оперативной памяти. В обоих случаях можно установить карту памяти емкостью до 256 ГБ.
Емкость аккумуляторов составляет соответственно 3000 и 3500 мА•ч, как у нынешних флагманов линейки Galaxy S8. Поддерживается быстрая зарядка через разъем USB-C. Смартфоны получили модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC.
Несколько странным кажется использование операционной системы Android 7.1.1, но очевидно, что обновление до восьмой версии Android не заставит себя ждать.
Продажи начнутся в январе 2018.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
|Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс страсти и инвестиции
|Jeep Cherokee обновился. Теперь он такой же, как все
|В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
|Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
Это интересно
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
|Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов