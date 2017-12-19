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Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
15:05 19.12.2017 |
Федеральное ведомство по картелям подозревает Facebook в злоупотреблении данными немецких пользователей. Facebook имеет доминирующее положение в Германии среди других социальных сетей, которым злоупотребляет, требуя от немцев согласия на неограниченный сбор данных из третьих источников и сведение их с данными, собранными самой социальной сетью, в обмен на возможность стать пользователем, говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник, 19 декабря. Такими третьими источниками являются как мессенджер WhatsApp или приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram, которые принадлежат Facebook, так и интернет-страницы и мобильные приложения других владельцев, которые связаны с социальной сетью.
"Facebook собирает и обрабатывает данные со страниц в интернете, на которые пользователь переходит с социальной сети, даже если он и не нажимает при этом кнопку "мне нравится"", - говорит глава Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт (Andreas Mundt). По его словам, размах и методы сбора данных нарушают европейские нормы в этой сфере.
По мнению ведомства, Facebook как доминирующая компания должна учитывать то, что у пользователей нет реальной альтернативы. Регистрируясь, пользователь стоит перед выбором принять все условия Facebook, или отказаться от использования этой соцсети. В таких условиях невозможно говорить о том, что пользователь дает Facebook действительное согласие на сбор и обработку данных в том объеме, в котором они происходят, говорится в сообщении Федерального ведомства по картелям.
В настоящее время ведомство проводит административное расследование в отношении Facebook. Решение ожидается не раньше лета 2018 года.
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