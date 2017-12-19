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Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
20:34 18.12.2017 |
На площадке Kickstarter организован сбор средств на выпуск крошечного телефона Zanco Tiny T1, который, в случае успешного финансирования проекта, станет самым маленьким в мире сотовым аппаратом.
В текущем виде устройство заключено в корпус с габаритами всего 46,7 × 21 × 12 мм. Вес составляет лишь 13 граммов. При этом на небольшой лицевой панели нашлось место для миниатюрного OLED-экрана размером 12,5 мм по ширине и буквенно-цифровой клавиатуры.
Телефон позволяет совершать голосовые вызовы и обмениваться текстовыми сообщениями. Книга контактов рассчитана на 300 номеров. Встроенной памяти хватит для хранения пятидесяти SMS, а также пятидесяти выходящих/исходящих вызовов.
Для использования телефона достаточно вставить карту nano-SIM. Аппарат может функционировать в любой мобильной сети второго поколения (2G).
Участники проекта утверждают, что заряда аккумулятора хватит на 180 минут разговора или на три дня пребывания в режиме ожидания вызова. Подзарядка осуществляется через порт Micro-USB.
В настоящее время зарезервировать телефон Zanco Tiny T1 можно по цене около 40 долларов США. Средства на выпуск новинки собираются здесь.
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