Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон

На площадке Kickstarter организован сбор средств на выпуск крошечного телефона Zanco Tiny T1, который, в случае успешного финансирования проекта, станет самым маленьким в мире сотовым аппаратом.

В текущем виде устройство заключено в корпус с габаритами всего 46,7 × 21 × 12 мм. Вес составляет лишь 13 граммов. При этом на небольшой лицевой панели нашлось место для миниатюрного OLED-экрана размером 12,5 мм по ширине и буквенно-цифровой клавиатуры.

Телефон позволяет совершать голосовые вызовы и обмениваться текстовыми сообщениями. Книга контактов рассчитана на 300 номеров. Встроенной памяти хватит для хранения пятидесяти SMS, а также пятидесяти выходящих/исходящих вызовов.

Для использования телефона достаточно вставить карту nano-SIM. Аппарат может функционировать в любой мобильной сети второго поколения (2G).





Участники проекта утверждают, что заряда аккумулятора хватит на 180 минут разговора или на три дня пребывания в режиме ожидания вызова. Подзарядка осуществляется через порт Micro-USB.

В настоящее время зарезервировать телефон Zanco Tiny T1 можно по цене около 40 долларов США. Средства на выпуск новинки собираются здесь.