Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226

Компания Huawei провела пресс-конференцию, на которой был представлен смартфон Huawei Enjoy 7S, ориентированный на молодую аудиторию.

Аппарат будет предлагаться в версиях с 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт, а также с 4 Гбайт ОЗУ и накопителем ёмкостью 64 Гбайт. Цена - около 230 и 260 долларов США соответственно.

Huawei Enjoy 7S получил дисплей диагональю 5,65 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. Металлический корпус имеет габариты 150,1 х 72,05 х 7,45 мм. Производитель отмечает, что Huawei Enjoy 7S по размеру лишь ненамного больше iPhone, который оснащен дисплеем диагональю 4,7 дюйма.

В качестве однокристальной системы использована Kirin 659, основная камера получила датчики изображения разрешением 13 и 2 Мп, во фронтальной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения. Аккумулятор характеризуется емкостью 3000 мА•ч, смартфон работает под управлением Android 8.0 с оболочкой EMUI8.0. На задней панели находится дактилоскопический датчик.

В продажу новинка поступит 22 декабря.