Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835

В начале декабря были представлены первые в мире ПК, оснащенные однокристальной системой Snapdragon 835 и операционной системой Windows 10.

Речь идет об устройствах Asus NovaGo и HP Envy x2, которые относятся к новой категории так называемых Always Connected PC. Также было объявлено, что на CES 2018 свои разработки в этом сегменте покажет Lenovo. Все эти новинки поступят в продажу в первом квартале 2018.

Теперь же стало известно, что ноутбуки на базе Snapdragon 835 также готовятся представить компании Samsung и Xiaomi. Стоит отметить, что Xiaomi начала выпускать ноутбуки только в 2016 году, избрав в качестве процессором решения Intel.

Ноутбуки на базе Snapdragon 835 должны обеспечить длительное время работы без подзарядки и будут оснащены модемами LTE, поэтому позволят оставаться на связи весь рабочий день.

Первые ПК на базе Snapdragon 845 ожидаются в третьем квартале 2018.