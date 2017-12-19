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Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
08:16 18.12.2017 |
В начале декабря были представлены первые в мире ПК, оснащенные однокристальной системой Snapdragon 835 и операционной системой Windows 10.
Речь идет об устройствах Asus NovaGo и HP Envy x2, которые относятся к новой категории так называемых Always Connected PC. Также было объявлено, что на CES 2018 свои разработки в этом сегменте покажет Lenovo. Все эти новинки поступят в продажу в первом квартале 2018.
Теперь же стало известно, что ноутбуки на базе Snapdragon 835 также готовятся представить компании Samsung и Xiaomi. Стоит отметить, что Xiaomi начала выпускать ноутбуки только в 2016 году, избрав в качестве процессором решения Intel.
Ноутбуки на базе Snapdragon 835 должны обеспечить длительное время работы без подзарядки и будут оснащены модемами LTE, поэтому позволят оставаться на связи весь рабочий день.
Первые ПК на базе Snapdragon 845 ожидаются в третьем квартале 2018.
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