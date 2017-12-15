Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем

Samsung патентует множество оригинальных разработок в области мобильных устройств. Информация об одной из них на этой неделе была обнародована на сайте Американского управления по патентам и торговым маркам (USPTO).

Документ носит лаконичное имя «Display device». В нём описывается дизайн мобильного устройства с необычным загнутым дисплеем.

Как можно видеть на иллюстрациях, сопровождающих патент, экран переходит с фронтальной панели гаджета на одну из боковых частей, а далее закрывает приблизительно половину задней стороны аппарата.

Программный интерфейс может охватывать всю площадь поверхности дисплея, что позволит пользователям взаимодействовать с различными его секциями - передней, боковой и задней. Кроме того, полагают наблюдатели, такой экран может вполне использоваться в качестве двух отдельных - например, фронтального и тыльного.

На иллюстрациях также видно, что аппарат имеет довольно широкие рамки в нижней и верхней частях. В этих областях могут располагаться камеры и сенсоры, а также физические органы управления.

О том, когда Samsung рассчитывает воплотить предложенный дизайн «в железе», ничего не сообщается.