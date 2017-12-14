LG обещает 23 часа работы ноутбуков Gram с топовыми процессорами

Компания LG утверждает, что ее новые ноутбуки линейки Gram способны продержаться на одной подзарядке почти сутки. Модели 2018 года оборудованы процессорами Core i5 и i7 восьмого поколения и будут поставляться с диагоналями дисплеев 13,3, 14 и 15,6 дюйма. Отличительной особенностью этих компьютеров является их вес - меньшие модели весят 965 и 995 г соответственно, крупная - 1,09 кг.

Мощность батареи составит 72 Вт·ч против 60 Вт·ч у моделей прошлого поколения. Впрочем, заявленное время получено с помощью бенчмарка MobileMark, поэтому реальные показатели могут отличаться. Если же верить озвученным данным, 13,3-дюймовый LG Gram проработает до 22,5 часа на одной зарядке, 14-дюймовый лэптоп - на час меньше, 15-дюймовый - 19 часов.

Судя по всему, будущий год пройдет для ноутбуков под девизом «Даешь батарею помощней!», что можно связать с анонсом лэптопов с мобильными процессорами Snapdragon. Одно из доказательств тому - обновленные модели «2 в 1» Notebook 9 компании Samsung, которые также получат более мощные аккумуляторы.