Doogee разработала концепт полноэкранного слайдера

Компания Doogee разработала концепт смартфона следующего поколения, сочетающего полноэкранный дизайн с механизмом слайдера. Как показано в видеоролике, для того чтобы полностью задействовать площадь фронтальной панели для размещения экрана, фронтальную камеру и светодиодную вспышку разместили на сдвигающейся тыльной панели.





Благодаря этому получился действительно полноэкранный смартфон с почти отсутствующими рамками, без каких либо кнопок. Для того чтобы сделать снимок селфи, пользователю достаточно сдвинуть тыльную панель.

В этом случае изготовителям нет необходимости неограниченно увеличивать размер экрана телефона. Наиболее крупного дисплея с диагональю около 6 дюймов вполне достаточно для просмотра фильма или игр, и при этом им удобно управлять одной рукой.

Doogee последовательно придерживается политики, направленной на выпуск телефонов с более высокой производительностью и улучшенным пользовательским интерфейсом по доступной цене. Наглядным свидетельством этому является смартфон MIX 2. Его характеристики включают полноэкранный дизайн, широкоугольную камеру с углом обзора 130°, функцию распознавания по лицу и многое другое. Конечно же, есть надежда, что концепт полноэкранного слайдера будет воплощён в смартфоне Doogee следующего поколения. Сейчас же имеет смысл обратить внимание на безрамочный смартфон Doogee MIX 2, предлагаемый со скидкой на онлайн-площадке AliExpress.