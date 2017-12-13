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За первые 4 часа ICO было привлечено $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY
15:13 13.12.2017 |
Всего четыре часа потребовалось организаторам стартовавшего 12 декабря ICO (первичного размещения токенов) для привлечения $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY, разрабатываемого компанией Кенеса Ракишева и Моше Хогега Sirin Labs. За этот небольшой промежуток времени было продано 99 млн токенов. Собранных средств, вдвое превысивших минимальный прогноз компании, хватает как на разработку и запуск криптосмартфона, так и операционной системы. Устройство должно быть представлено во второй половине 2018 года.
Краудсейл продлится две недели. Согласно прогнозу Sirin Labs, предполагается собрать от $25 до $75 млн. От итогов ICO зависит реализация сценария дальнейших действий компании. При привлечении суммы в размере $25 млн разрабатывается и запускается операционная система Sirin OS для смартфонов. Если удастся собрать $50 млн, будет выпущен смартфон FINNEY, при привлечении $75 млн - вместе со смартфоном будет создан ПК.
Устройства будут работать под управлением созданной Sirin Labs операционной системы Sirin OS с открытым исходным кодом. Эта операционная система на базе Android имеет высокозащищённое криптографическое ядро, что позволяет пользоваться криптовалютными кошельками и проводить безопасные транзакции. В первом в мире блокчейн-смартфоне будет предустановлен Status - мобильный клиент Ethereum.
Эксперты связывают сегодняшнее подорожание криптовалюты ETH на 50$ c со стартом краудсейла устройств FINNEY. «Свою роль в столь успешном проведении первых часов ICO сыграл легендарный футболист ФК «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси, ставший амбассадором компании Sirin Labs - разработчика криптосмартфона FINNEY», - отметил председатель совета директоров Sirin Labs Кенес Ракишев.
Ранее с компанией сотрудничали в качестве амбассадоров актёр Том Харди и топ-модель Ирина Шейк. Также в проектах основателей Sirin Labs, казахстанского инвестора Кенеса Ракишева и израильского предпринимателя Моше Хогега, принимал участие боксер Флойд Мейвезер. Он продвигал выход на ICO Invest.com Group, в которую партнёры инвестировали через фонд Singulariteam.
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