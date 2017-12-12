Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах

Кибератаки, которые шифруют данные и предлагают дешифровать их за выкуп, выплачиваемый в биткоинах - уже не новость. За последние пару лет было несколько массовых атак этого типа. Самые последние из них, получившие наиболее широкое распространение и атаковавшие компьютеры по всему миру - Petya, WannaCry и Bad Rabbit. Однако мошенники все чаще сталкиваются с проблемой - никто не хочет платить выкуп.

Наличие неотслеживаемой цифровой валюты, которая может быть использована для вымогательства и дает хакерам возможность исчезнуть с полученными деньгами до того, как их успеют поймать - настоящая золотая жила для киберпреступников. Кроме того, подобная история - отличный сценарий развития событий для поп-культуры.

Недавно популярный американский сериал «Анатомия страсти» тоже поддержал ажиотаж вокруг биткоина. В прошлом месяце в одной из серий сезона госпиталь, в котором происходят основные события сериала, подвергся атаке хакеров, которая вызвала появление синего экрана смерти на всех компьютерах клиники.

Самым нереалистичным аспектом эпизода стало не неисправное оборудование (которое ломалось до смешного нелепо) - это было требование выкупа. В обмен на перезагрузку систем больницы «Grey-Sloan Memorial» хакер требовал 4 932 BTC стоимостью 20 миллионов долларов по тогдашнему курсу. В реальной жизни требования о выкупе значительно ниже, и организации редко платят. Одна американская клиника - «Hollywood Presbyterian», согласилась на выкуп в этом году, но только в размере 17 000 долларов.

На этой неделе округ Мекленберг в Северной Каролине подвергся вирусной атаке - хакеры требовали 23 000 долларов за расшифровку файлов. Власти отказались платить. Даже самая известная на сегодняшний день атака WannaCry, от которой пострадали 230 000 компьютеров, собрала «всего лишь» 140 000 долларов в биткоинах.

Страх посреди торжества

Самая смелая попытка шантажа за биткоины произошла на рождественском рынке в Потсдаме. 1 декабря в аптеку рядом с ярмаркой была отправлена посылка с бомбой, к которой прилагалась записка с требованием выкупа и QR-кодом адреса, на который должны быть отправлены биткоины. В записке также говорилось, что в случае отказа оплатить выкуп, будут присланы еще бомбы.

Как бы то ни было, бомба не взорвалась. Предполагается, что шантажист больше хотел напугать получателя, чем реально взорвать бомбу, так как взрыв уничтожил бы и адрес, на который нужно прислать средства.

Подобные преступники кажутся серьезно оторванными от реальности. В реальной жизни никто никогда не будет платить 10 миллионов евро - ни в биткоине, ни в какой другой валюте. Такие истории случаются только в телевизионных шоу. Возможно, что именно оттуда и черпал вдохновение немецкий подрывник. В упомянутом эпизоде «Анатомии страсти», который вышел за две недели до атаки, больница заплатила хакеру выкуп, чтобы дешифровать данные. Все 20 миллионов долларов.