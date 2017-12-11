Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600

В середине ноября компания HTC представила новую гарнитуру виртуальной реальности, которая получила название Vive Focus.

HTC Vive Focus является беспроводным решением типа «все в одном», то есть для работы гарнитуры не нужны ни смартфон, ни подключенный компьютер. В качестве однокристальной системы используется мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 835.

12 декабря гарнитура станет доступна для предзаказа в Китае по цене около 600 долларов. Начало продаж устройства запланировано на январь следующего года.





Устройство получило один дисплей AMOLED разрешением 2880 x 1600 пикселей, тогда как оригинальная гарнитура HTC Vive оснащена двумя дисплеями суммарным разрешением 2160 х 1200 пикселей. Угол обзора при этом остался равным 110°, а вот частота обновления картинки снизилась с 90 до 75 Гц.

Встроенного аккумулятора хватает на три часа использования, поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0 по USB-C. Устройство оснащено модулями Wi-Fi и Bluetooth. Поддерживается технология Miracast для трансляции картинки на телевизор. Комплектные контроллеры, оснащенные двумя аккумуляторами типа ААА, работают до 30 часов без подзарядки.