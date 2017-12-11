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LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
10:54 11.12.2017 |
Сетевые источники обнаружили патентную документацию LG, в которой описывается новая система биометрической идентификации пользователей мобильных устройств.
Речь идёт об интеграции в смартфон или фаблет «умного» сканера радужной оболочки глаза. Отмечается, что он может быть выполнен на основе модуля фронтальной камеры с инфракрасным режимом работы.
Предложенная система сможет подстраиваться под текущие условия освещённости, беря во внимание изменения размера зрачка пользователя.
Кроме того, предусмотрена защита от попыток выполнить идентификацию по фотографии: система сможет выводить на экран то или иное изображение и требовать от пользователя проследить при помощи взгляда за отдельными элементами картинки. Камера в это время будет выполнять сканирование глаз, что позволит без проблем выявить попытки обмана.
Наблюдатели полагают, что новая система может дебютировать на флагманском смартфоне LG G7, анонс которого ожидается в январе. По слухам, этот аппарат получит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630, модуль обработки изображений Spectra 280 и сотовый модем Snapdragon X20 LTE. В качестве программной платформы на аппарате G7 будет применяться операционная система Android 8.0 Oreo.
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