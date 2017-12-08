Финансовые новости
- |
- 08.12.17
- |
- 21:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
16:38 08.12.2017 |
BlackBerry и Qualcomm объявили о сотрудничестве в автомобильной отрасли. Совместными усилиями компании займутся разработкой платформ для машин следующего поколения.
В рамках соглашения BlackBerry будет использовать чипы Qualcomm в информационно-развлекательных и телематических системах, а также в интерфейсах управления бортовой электроникой и приборных панелях.
Как отмечает агентство Reuters, автомобильные технологии являются одним из самых быстрорастущих сегментов IT-отрасли, поскольку многие автопроизводители стремятся к созданию новых функций для беспилотного вождения и по-настоящему самоуправляемых машин.
BlackBerry давно разрабатывает автомобильные решения. Например, мультимедийные системы Ford используют программное обеспечение BlackBerry QNX.
Ранее в этом году BlackBerry анонсировала гипервизор QNX Hypervisor 2.0 для ОС QNX, позволяющий запускать потребительские приложения в отдельных контейнерах. Это решение может отделять работу критически важных программных систем, отвечающих за управление отдельными узлами и механизмами автомобиля, от программ, с которыми взаимодействуют пользователи. QNX Hypervisor 2.0 поддерживает процессор Qualcomm Snapdragon 820Am, разработанный специально для транспортных средств.
Отмечается, что BlackBerry и Qualcomm сотрудничают более 10 лет.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения
|Венский формат. До чего договорились Климкин, Лавров и Тиллерсон
|Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
|Минфин временно остановил работу системы рисков с НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
Это интересно
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
|Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
|В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно