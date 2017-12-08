BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения

BlackBerry и Qualcomm объявили о сотрудничестве в автомобильной отрасли. Совместными усилиями компании займутся разработкой платформ для машин следующего поколения.

В рамках соглашения BlackBerry будет использовать чипы Qualcomm в информационно-развлекательных и телематических системах, а также в интерфейсах управления бортовой электроникой и приборных панелях.

Как отмечает агентство Reuters, автомобильные технологии являются одним из самых быстрорастущих сегментов IT-отрасли, поскольку многие автопроизводители стремятся к созданию новых функций для беспилотного вождения и по-настоящему самоуправляемых машин.

BlackBerry давно разрабатывает автомобильные решения. Например, мультимедийные системы Ford используют программное обеспечение BlackBerry QNX.

Ранее в этом году BlackBerry анонсировала гипервизор QNX Hypervisor 2.0 для ОС QNX, позволяющий запускать потребительские приложения в отдельных контейнерах. Это решение может отделять работу критически важных программных систем, отвечающих за управление отдельными узлами и механизмами автомобиля, от программ, с которыми взаимодействуют пользователи. QNX Hypervisor 2.0 поддерживает процессор Qualcomm Snapdragon 820Am, разработанный специально для транспортных средств.

Отмечается, что BlackBerry и Qualcomm сотрудничают более 10 лет.