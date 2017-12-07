Финансовые новости
- |
- 07.12.17
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
YouTube обучает машины искать экстремистские видео
13:59 06.12.2017 |
В 2018 году более 10 тыс. сотрудников Google будут привлечены к процессу контроля над экстремистским контентом на YouTube, заявила глава видеосервиса.
В своей колонке в газете Daily Telegraph Сюзан Войчицки рассказала, что YouTube часто используют для манипуляций, оскорблений и агрессии, которые могут нанести вполне реальный вред.
По ее словам, начиная с июня, видеосервис, принадлежащий компании Google, использует технологию машинного обучения, чтобы выявлять экстремистские видео. С ее помощью более 150 тыс. роликов были удалены с сайта.
В марте британское правительство временно прекратило размещать свою рекламу на YouTube, опасаясь, что она будет показана перед видео недопустимого содержания.
Во время своей сентябрьской речи в Генеральной ассамблее ООН премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала технологические компании удалять экстремистские материалы в течение двух часов после поступления соответствующих жалоб.
Она неоднократно высказывалась в том смысле, что нужно сделать так, чтобы экстремисты не чувствовали, что интернет - это безопасное для них пространство.
По словам Войчицки, с июня на предмет экстремизма было проверено почти 2 млн видео.
Эта работа помогла отработать алгоритмы, на основе которых машины будут выделять видео экстремистского содержания. Благодаря машинному обучению с YouTube было удалено в пять раз больше материалов, чем раньше.
Кроме того, Войчицки рассказала о решительных действиях компании в отношении комментариев. Новая политика позволила заморозить сотни аккаунтов и удалить сотни тысяч комментариев.
Команда хостинга работает вместе с организациями, которые занимаются защитой детей. Вместе с ними они отслеживают агрессию в отношении несовершеннолетних и следят за тем, чтобы содержание видео на нарушало закон.
На этом фоне полиция Великобритании предупреждает, что участились сексуальные преступления в отношении детей с использованием сервисов онлайн-трансляций.
В этом году Google объявила, что потратит 1,3 млн долларов на проекты, помогающие противодействовать экстремизму в Великобритании.
В июне был объявлен список мер, которые с этой же целью принял сервис YouTube.
* Усовершенствование процесса машинного обучения для поиска и удаления видео.
* Сотрудничество в 15 новыми экспертными группами, среди которых Антидиффамационная лига, движение No Hate Speech и Институт стратегического диалога.
* Более жесткая политика в отношения контента, который не является незаконным, но был отмечен пользователями как пропагандирующий ненависть или экстремизм.
* Переадресация определенных запросов на плейлисты с видео антиэкстремисткого содержания.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Прочь из НАТО: кто настраивает Анкару на выход из Альянса
|Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу
|В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли
|Многие инвесторы считают рынок биткоина одной из величайших возможностей для игры на понижение из когда-либо существовавших
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео
|Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса
|Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире
|Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
|В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
Это интересно
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер