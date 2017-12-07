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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Параметры смартфонов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus были раскрыты до анонса

 

Ни для кого не секрет, что Xiaomi готовится презентовать 7 декабря сразу две мобильные новинки - бюджетный смартфон Redmi 5 и модель Redmi 5 Plus, которая намерена зарезервировать себе место среди устройств классом чуть выше. Отличительной чертой обоих гаджетов, если опираться на обширные сведения инсайдеров и утечки от реселлеров, станут дисплеи с соотношением сторон 18:9.


И хотя до официального релиза остаются ещё сутки, характеристики Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus, а также цены на смартфоны уже стали достоянием общественности. Не окажется сюрпризом и дизайн гаджетов, раскрыть который помогли утекшие в Сеть пресс-рендеры.

 

Модель Redmi 5 получит экран с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 x 720 точек, что соответствует формату HD+. В основу младшего смартфона ляжет SoC Snapdragon 450. Разработчики подготовят сразу несколько версий Redmi 5, различающихся по объёму ОЗУ и ёмкости встроенного флеш-накопителя. Всего будет доступно три модификации - модель с 2 Гбайт оперативной памяти и 16-Гбайт накопителем, а также с 3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт соответственно. Известно, что автономное функционирование очередного Xiaomi Redmi 5 обеспечит батарея на 3200 мА·ч.

 

Модель Redmi 5 Plus оснастят 5,99-дюймовой матрицей FHD+ (2160 × 1080 пикселей) и процессором Snapdragon 625. На выбор пользователя компания-производитель намерена предложить комплектацию 3 Гбайт ОЗУ/32 Гбайт флеш-памяти или 4/64 Гбайт. Ёмкость аккумулятора в Xiaomi Redmi 5 Plus составит 4000 мА·ч.


Модули тыльной и фронтальной камер в Redmi 5 и Redmi 5 Plus окажутся идентичными. Их выполнят на базе 12- и 5-Мп сенсоров.

Начальная версия смартфона Xiaomi Redmi 5 обойдётся жителям Поднебесной примерно в $106, в то время как Xiaomi Redmi 5 Plus в базовом исполнении должен стартовать с отметки в ~$150.

 
По материалам: 3DNews
 

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