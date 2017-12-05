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Google уведомит пользователей о приложениях, собирающих данные без их ведома
19:51 04.12.2017 |
Компания Google ввела новые правила для разработчиков Android-приложений. Разработчики должны будут уведомить пользователей о том, какие именно данные собираются их приложениями, на это им дается 60 дней. В противном случае предупреждения о приложениях, собирающих данные без ведома пользователя, будут выводиться автоматически в сервисе Google Play Protect либо службой Google Safe Browsing на web-страницах, позволяющих скачать программу.
Данные меры приняты в связи с пересмотром политики в отношении нежелательного ПО. «Сервис Google Safe Browsing будет показывать предупреждения о программах, собирающих персональные данные пользователей без их согласия, на страницах таких приложений и на web-сайтах, позволяющих их скачать», - говорится в сообщении компании.
В случае, если приложение собирает персональные данные (номер телефона, адрес электронной почты), либо данные устройства (например, номер IMEI), разработчикам необходимо будет уведомить об этом пользователя и включить в приложение сообщение о политике конфиденциальности.
Помимо этого, если приложение собирает и передает персональные данные, не связанные напрямую с функциональностью, то перед сбором и передачей такой информации необходимо пояснить, как именно будут использоваться данные, и дать пользователю возможность разрешить такое использование.
Google также предупредила разработчиков о правилах отправки отчетов об ошибках. Согласно заявлению компании, список установленных пакетов, не связанных с приложением, не может быть передан с устройства без ведома и согласия пользователя.
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