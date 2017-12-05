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В Samsung предложена технология сканирования ладони при помощи камеры смартфона
17:31 04.12.2017 |
В компании Samsung придумали любопытный способ восстановления забытого пароля, обеспечивающего доступ к различным мобильным устройствам - смартфонам, фаблетам и планшетам.
Южнокорейский гигант предлагает осуществлять сканирование ладони при помощи тыльной камеры гаджета. При этом будет регистрироваться и распознаваться уникальный рисунок линий на руке пользователя.
Идентифицировав владельца аппарата по руке, система сможет отобразить на дисплее определённые символы и подсказки, которые должны помочь пользователю вспомнить забытую комбинацию.
Таким образом, речь не идёт о том, чтобы снимать блокировку с устройства путём сканирования ладони. Так что владельцу придётся в любом случае вспоминать забытый пароль.
Возможно, в перспективе предложенное решение будет применяться в смартфонах Samsung. Пока, впрочем, компания лишь патентует новую систему, умалчивая о сроках её практического внедрения.
Добавим, что сейчас многие разработчики смартфонов рассматривают возможность внедрения системы сканирования лица. Речь идёт об аналоге технологии Face ID, которая задействована в аппарате Apple iPhone X. Данная система позволяет разблокировать смартфон, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки, используя в качестве пароля модель лица.
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