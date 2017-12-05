Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем

Компания Samsung патентует много любопытных разработок в области мобильных устройств. Информация об одной из них появилась в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Речь идёт о смартфоне с «полностью закруглённым» дисплеем. У нынешних флагманских аппаратов южнокорейского гиганта экран загибается на боковые части корпуса. Новое решение предполагает, что дисплей будет заходить на тыльную сторону мобильного устройства.

Таким образом, экран фактически будет изгибаться на 180 градусов. Отмечается, что подобное решение обеспечит «совершенно новый пользовательский опыт». Правда, пока не совсем ясно, какие именно преимущества даст дисплей с описанной конструкцией.

Не исключено, что Samsung раздумывает над смартфоном, у которого экран сможет полностью опоясывать корпус. В этом случае пользователи смогут взаимодействовать с изображением в любой части смартфона (за исключением верхнего и нижнего торцов).

Впрочем, нужно подчеркнуть, что пока южнокорейская компания лишь патентует предложенное решение. О возможных сроках появления устройств с «полностью закруглённым» дисплеем на коммерческом рынке ничего не сообщается.