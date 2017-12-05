Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского

Один из крупнейших британских банков Barclays решил больше не предлагать своим клиентам в качестве бонуса бесплатный антивирус "Лаборатории Касперского".

Это решение принято после предупреждения, адресованного правительственным ведомствам, о том, что пользоваться российским программным обеспечением может быть небезопасно.

В субботу банк разослал 290 тысячам своих клиентов электронные письма, в которых говорится, что это решение принято в качестве меры предосторожности.

Ранее Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании предупредил британские правительственные учреждения о том, что по соображениям национальной безопасности им не следует использовать антивирус "Лаборатории Касперского".

Предупреждение NCSC не распространялось на частные компании и население, однако банк Barclays заявил, что чрезвычайно серьезно относится к безопасности своих клиентов.

"Мера предосторожности"

Представитель "Лаборатории Касперского" заявил, что компания разочарована решением банка отказаться от ее услуг.

Антивирусные программы "Лаборатории Касперского" в разных странах мира используют около 400 млн человек.

Barclays сообщил свои клиентам, что больше не будет предлагать им бесплатный антивирус "Лаборатории Касперского" "в связи с информацией, появившейся в новостях".

При этом клиентов, уже пользующихся антивирусом "Лаборатории Касперского", банк заверил, что они могут продолжать это делать и дальше.

В письме банка, в частности, говорится: "Правительство Соединенного Королевства рекомендовало... удались все российское программное обеспечение из систем, которые классифицируются как секретные и выше".

"В качестве меры предосторожности мы приняли решение более не предлагать программное обеспечение "Лаборатории Касперского" нашим новым клиентам", - отметили в Barclays.

"Однако ничто не указывает на то, что клиентам необходимо прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского... На данном этапе вам нет необходимости предпринимать какие-либо меры. Важно продолжать защищать себя с помощью антивирусных программ", - советует банк.

"Смысла мало"

Все 290 тысяч человек, получивших письмо Barclays, - это клиенты, пользующиеся услугами банка онлайн и в последние 10 лет загрузившие себе программы "Лаборатории Касперского" в качестве годовой бесплатной пробной версии.

Многие из них, среди которых могли оказаться и госслужащие, возможно, прекратили пользоваться этой программой после истечения бесплатного пробного срока.

Технический директор NCSC Иэн Леви говорит, что нет никаких оснований для того, чтобы рекомендации, направленные госучреждениям, были распространены и на индивидуальных пользователей.

"Мы не хотим, чтобы люди начали избавляться от всех продуктов "Лаборатории Касперского", поскольку смысла в этом мало", - говорит Иэн Леви.

"Хотя эти рекомендации не касаются населения, мы решили удалить предложение программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с нашего вебсайта", - заявил представитель Barclays.