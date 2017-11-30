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Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
21:59 29.11.2017 |
Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, выдала компании Samsung патент на дактилоскопический сканер нового типа.
Речь идёт об интеграции датчика для считывания отпечатков пальцев непосредственно в зону дисплея. Об экспериментах с подобными решениями мы уже рассказывали. Ходили слухи, что встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор может получить фаблет Galaxy Note8, но этого не произошло - сканер у данного аппарата установлен в тыльной части корпуса.
Новый патент, впрочем, указывает на то, что Samsung продолжает исследования в области интеграции дактилоскопического сканера в зону экрана. Как видно на иллюстрации, сопровождающей документ, слой, отвечающий за регистрацию отпечатков пальцев, должен располагаться сразу под защитным стеклом - над сенсором прикосновений.
По задумке Samsung, поверхность дактилоскопического сканера в дисплее может быть разделена на двенадцать чувствительных зон. Это обеспечит возможность снятия отпечатков в различных режимах и условиях, а также позволит реализовать дополнительную функциональность - определённые действия могут выполняться в зависимости от области, в которой был зарегистрирован отпечаток.
Увы, о сроках практического внедрения технологии по-прежнему ничего не сообщается. По имеющейся информации, во флагманских смартфонах Galaxy S9 такой сканер не появится.
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