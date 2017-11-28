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В Google придумали ноутбук с саморегулируемым углом наклона экрана
09:24 28.11.2017 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Google патент на любопытную разработку в области портативных компьютеров.
Документ носит имя «Notebook computer with motorized display positioning» - ноутбук с системой моторизованного позиционирования дисплея. Речь идёт о специальном механизме для автоматического изменения угла, на который откинута крышка с экраном.
Сообщается, что для определения оптимального положения дисплея будет использоваться информация от набора сенсоров. Это, к примеру, может быть датчик приближения и присутствия пользователя.
Система позволит автоматически регулировать угол раскрытия портативного компьютера в широком диапазоне - от полностью закрытого до полностью открытого. Это избавит пользователей от необходимости поворачивать крышку вручную.
Разработка призвана повысить комфорт взаимодействия с портативными компьютерами. Кроме того, система при организации видеосвязи через встроенную веб-камеру позволит постоянно держать лицо пользователя в поле зрения объектива.
Любопытно, что заявка на патент была подана более четырёх лет назад - в октябре 2013 года. Но зарегистрировать изобретение компании Google удалось только сейчас. О сроках практической реализации разработки ничего не сообщается.
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