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Samsung готовится выпустить графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут
12:34 27.11.2017 |
Компания Samsung Electronics заявила, что она готовится выпустить аккумулятор для мобильных устройств на базе графена, который обладает большей емкостью, чем нынешние решения, и заряжается в несколько раз быстрее.
Специалисты Института передовых технологий Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology) утверждают, что емкость нового графенового аккумулятора была повышена на 45%. При этом новый аккумулятор заряжается всего за 12 минут, тогда как самым современным литий-полимерным аккумуляторами требуется около часа для полной зарядки.
Так как новый аккумулятор сохраняет свои свойства при температуре до 60 °С, его вполне можно будет использовать в автомобильной индустрии для оснащения электромобилей.
Институт передовых технологий Samsung уже запатентовал новую разработку в соответствующих ведомствах США и Южной Кореи.
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