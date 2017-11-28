Samsung готовится выпустить графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут

Компания Samsung Electronics заявила, что она готовится выпустить аккумулятор для мобильных устройств на базе графена, который обладает большей емкостью, чем нынешние решения, и заряжается в несколько раз быстрее.

Специалисты Института передовых технологий Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology) утверждают, что емкость нового графенового аккумулятора была повышена на 45%. При этом новый аккумулятор заряжается всего за 12 минут, тогда как самым современным литий-полимерным аккумуляторами требуется около часа для полной зарядки.

Так как новый аккумулятор сохраняет свои свойства при температуре до 60 °С, его вполне можно будет использовать в автомобильной индустрии для оснащения электромобилей.

Институт передовых технологий Samsung уже запатентовал новую разработку в соответствующих ведомствах США и Южной Кореи.